Бербок признала неочевидность причин поддержки Украины для многих немцев
Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что для многих немцев неочевидны причины, по которым ФРГ должна продолжать поддерживать Украину. Об этом она сказала в беседе с агентством Bloomberg 17 сентября.
«Многие в США задаются вопросом о том, почему Украина, которая довольно далека от нас, так важна для нас. И не только в США, но и у нас, в Германии», — отметила министр.
По ее словам, люди видят инфляцию, которая растет в связи с конфликтом на Украине, и это им не нравится. Несмотря на это, Бербок подчеркнула, что Германия и дальше будет оказывать помощь Киеву, и ей нужна в этом вопросе поддержка американских «друзей и коллег».
Как указала глава МИД, необходимо показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины «столько, сколько потребуется».
Между тем в последние месяцы в Германии и других западных странах наблюдается снижение поддержки среди населения и политиков продолжения оказания помощи Украине. Так, в августе акция против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения прошла на площади у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Протестующие с плакатами требовали прекратить поставки вооружений Киеву.
В том же месяце подобная акция протеста прошла напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них были видны призывы распустить НАТО. Протестующие также выразили мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий.
Также в августе жители Мадрида провели акцию под названием «Хватит финансировать террористический режим Киева». В рамках акции к стеклам стоящих на улице автомобилей было прикреплено почти 4 тыс. листовок со списком терактов, устроенных украинскими спецслужбами и диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на территории России.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.