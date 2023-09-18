Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что для многих немцев неочевидны причины, по которым ФРГ должна продолжать поддерживать Украину. Об этом она сказала в беседе с агентством Bloomberg 17 сентября.

«Многие в США задаются вопросом о том, почему Украина, которая довольно далека от нас, так важна для нас. И не только в США, но и у нас, в Германии», — отметила министр.

По ее словам, люди видят инфляцию, которая растет в связи с конфликтом на Украине, и это им не нравится. Несмотря на это, Бербок подчеркнула, что Германия и дальше будет оказывать помощь Киеву, и ей нужна в этом вопросе поддержка американских «друзей и коллег».

Как указала глава МИД, необходимо показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины «столько, сколько потребуется».

Между тем в последние месяцы в Германии и других западных странах наблюдается снижение поддержки среди населения и политиков продолжения оказания помощи Украине. Так, в августе акция против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения прошла на площади у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Протестующие с плакатами требовали прекратить поставки вооружений Киеву.

В том же месяце подобная акция протеста прошла напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них были видны призывы распустить НАТО. Протестующие также выразили мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий.

Также в августе жители Мадрида провели акцию под названием «Хватит финансировать террористический режим Киева». В рамках акции к стеклам стоящих на улице автомобилей было прикреплено почти 4 тыс. листовок со списком терактов, устроенных украинскими спецслужбами и диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на территории России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.