В Нью-Йорке проходит акция против финансирования и вооружения Украины

Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения проходит 6 августа напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них видны призывы распустить НАТО. Люди выражают мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий, сообщает «РИА Новости».

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года. По его словам, по уровню поддержки Украины на первом месте находятся США, которые оказали помощь в размере $20,43 млрд.

При этом в начале июля член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, запрещающую любое финансирование Украины до момента завершения конфликта. Она подчеркнула, что необходимо продвигать мир, а не финансировать насилие.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.