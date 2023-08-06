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В Нью-Йорке проходит акция против финансирования и вооружения Украины

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Фото: TASS/Zuma
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Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения проходит 6 августа напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них видны призывы распустить НАТО. Люди выражают мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий, сообщает «РИА Новости».

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Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года. По его словам, по уровню поддержки Украины на первом месте находятся США, которые оказали помощь в размере $20,43 млрд.

При этом в начале июля член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, запрещающую любое финансирование Украины до момента завершения конфликта. Она подчеркнула, что необходимо продвигать мир, а не финансировать насилие.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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