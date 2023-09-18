Предприниматель Илон Маск раскритиковал результаты контранступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил 18 сентября в X (бывшем Twitter).

«Так много смертей за такую мелочь», — написал он под постом о территориальных приобретениях ВСУ в ходе контрнаступления.

В сообщении, под которым оставил комментарий Маск, говорится, что успехи ВСУ «настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

16 сентября бывший разведчик США Скотт Риттер отметил, что ВСУ всеми силами стараются дотянуть до сезона дождей в надежде на время заморозить конфликт и отсрочить крах своего контрнаступления. Он добавил, что подобная тактика несет в себе огромные риски и может привести к потере еще большего числа украинских солдат.

Более того, ВС РФ, по мнению экс-разведчика, не остановятся, так как обладают навыками вести боевые действия в неблагоприятных погодных условиях. Всё это неминуемо приведет к падению ВСУ, которые истощат свои резервы уже к концу октября, заключил эксперт.

Сам президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября признал, что не стоит ждать хеппи-энда в контрнаступлении из-за больших потерь. Тогда же газета Handelsblatt отметила, что западные политические и военные деятели всё чаще отзываются пессимистично о перспективах ВСУ. По словам дипломатов, тактические успехи у украинцев наблюдаются, однако крупного прорыва, который изменил бы ход операции, нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.