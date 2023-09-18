Два медвежонка провалились в заброшенный коллектор на Сахалине

В городе Холмске Сахалинской области два медвежонка провалились в открытый заброшенный коллектор. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил Telegram-канал фонда «Зеленый Сахалин».

«Проблема была не в том, чтобы вызволить медвежат, а в медведице, которая их стерегла», — говорится в публикации.

Улучив момент, сотрудники фонда, МЧС и Холмского лесничества приблизились к коллектору и опустили вниз лестницу с натянутой рыболовной сетью.

Из соображений безопасности люди не смогли задержаться на месте и проследить за тем, как животные будут выбираться. Впрочем, совсем скоро медведицу и ее детенышей заметили убегающими по склону сопки.

«Примерно через час рискнули проверить коллектор еще раз — он был пуст», — подытожили участники спасательной операции.

Ранее, 12 сентября, стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе поймали белую медведицу, терроризировавшую местных жителей. Хищницу усыпили и доставили в национальный парк на полуостров Явай.

Отмечается, что сейчас животное чувствует себя удовлетворительно и привыкает к новому месту обитания.