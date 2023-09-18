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За мировой рекорд российские акробаты получили золото и работу в Китае

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Фото: пресс-служба Росгосцирка
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В Санкт-Петербурге 17 сентября завершился II Международный фестиваль циркового искусства «Без границ». Он объединил лучших представителей индустрии под куполом старейшего цирка России. Четыре дня незабываемых представлений. 200 артистов мирового уровня из 20 стран. В Питер прибыли представители Эфиопии, Гватемалы, Японии, Мексики, Китая, Боливии, Италии, Испании, Германии и даже Австралии.

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Лучшими признали три коллектива — два из России и один из Китая. Золото увезут группа акробаток на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова, гимнасты на ремнях Елена Мизенина и Дмитрий Ефремкин с номером «Анна», в основу которого лег сюжет романа Толстого «Анна Каренина». Также обладателями золота стали девушки из Китайской национальной акробатической труппы с номером «Групповое диаболо».

Серебро получили гимнасты на ремнях Moments of Love из Вьетнама, жонглер из Беларуси Илья Иванцов и групповые ремни «Коронация» под руководством Владислава Дулича. Бронзой отмечены акробаты на мачте «Хассак» под руководством Адлета Тиканова (Казахстан), «Колесо смелости» братьев Суанбековых (Кыргызстан), эквилибр Красимир Васов (Болгария) и акробатическая дорожка «Флаги мира» под руководством Андрея Демьяненко.

Контракт на работу достался двум коллективам. Девочки на подкидных досках получили его из рук генерального директора Китайской национальной акробатической труппы Ли Чи. А Игоря и Александру Петровых — акробатов на роликах из Донецка — пригласили на работу в Большой Московский цирк к братьям Запашным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На арене — картинка: чем запомнился II Международный цирковой фестиваль

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