Цена рекорда: что помогло донским аграриям собрать более 15,4 млн т зерна

Второй год подряд Ростовская область впечатляет рекордным урожаем ранних зерновых культур. Если в прошлом году с полей области собрали около 14,5 млн т, то нынешним летом это число увеличилось еще почти на миллион. Ни один российский регион никогда еще не добивался таких показателей. В чем секрет рекордного урожая и какие насущные проблемы стоят сейчас перед ростовскими аграриями — читайте в материале «Известий».

Высокий потенциал

Еще в середине 2000-х годов для этого региона собрать урожай зерновых в 6 млн т считалось удачей. Хотя, как говорит руководитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко, все и тогда понимали, что потенциал области позволяет увеличить эту цифру и вдвое, и втрое. Что, собственно, и демонстрирует область сейчас, став всероссийским лидером по производству зерна. Также Ростовская область находится на первом месте в стране по экспорту аграрно-промышленной продукции.

По словам губернатора области Василия Голубева, секрет успеха донских хлеборобов — самоотверженный труд, любовь к своему делу и ответственность перед народом.

— Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки — сбор поздних культур, — заявил глава региона.

Средняя урожайность в этом году — 44,4 центнера с гектара — более чем на 5,2% выше прошлогодних показателей. Рекордным стал и урожай зернобобовых — собрано 526,7 тыс. т, что на 193% больше, чем в прошлом году, и больше, чем за все прошлые годы в регионе.

Каждодневная работа

Согласна с высокой оценкой труда земледельцев Юга России и председатель совета АККОР (Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) Светлана Максимова.

— На Юге прекрасно понимают значение продовольственной безопасности страны, поэтому все силы отдают для того, чтобы получить хороший урожай. Конечно, дотации и субсидии государства тоже немаловажный фактор, — говорит эксперт.

Таких успехов в области добились не вдруг и не случайно, считает эксперт. Это результат многолетней работы в регионе и поддержки государства, результат сотрудничества местных аграриев, ученых, производителей сельхозтехники и областных властей.

По данным минсельхоза Ростовской области, более 10 лет донские аграрии получают субсидии на покупку сельскохозяйственной техники.

— Эта мера позволила на 90% обеспечить их оборудованием отечественного производства. В этом году на поддержку донского агропрома из федерального и областного бюджетов выделено более 8,6 млрд рублей (более 5 млрд из них из областного бюджета). Действует в области и механизм льготного кредитования для сельхозпроизводителей, — сообщил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рычаловский.

И вот уже как минимум 10 лет подряд в области собирают урожай ранних зерновых, превышающий 9 млн т.

В рекорде этого года эксперты видят большую заслугу ученых-селекционеров, которые смогли обеспечить агропром сортами местной селекции. Их работа позволяет производителям зерна и зернобобовых культур практически не зависеть от импорта.

По словам заместителя директора по научной работе Аграрного научного центра «Донской» Дмитрия Марченко, в Ростовской области благодаря поддержке министерства сельского хозяйства удается доводить до производителей информацию об актуальных научных разработках и помогать их внедрению. «В последнее время в области улучшились материально-техническое состояние, подготовка почвы, произошло обновление машино-тракторного парка, орудий. При этом ежегодно вносится достаточно высокое количество удобрений в почву», — отметил эксперт.

Новые технологии

Научно обоснованное земледелие — одна из причин аграрного успеха Ростовской области, уверен Александр Гавриленко. Он считает, что в регионе в этом отношении «сложилась хорошая практика».

По данным областного правительства, в Ростовской области одна из самых крупных в России региональных сетей научных аграрных организаций. За последние три года в местном АПК внедрили около 150 научных разработок.

— Несколько лет назад поменялась система господдержки, стали выделяться субсидии тем, кто внедряет новые технологии, кто покупает новую отечественную сельхозтехнику, элитные семена местных сортов. Таким образом убивали двух зайцев: поддерживали местных производителей техники, семян, агрохимии и стимулировали аграриев переходить на современные, научно обоснованные и высокотехнологичные методы и технологии, — рассказывает руководитель Национального аграрного агентства.

Небольшие фермеры довольно консервативны, по словам Гавриленко, и для перемен им нужен был хороший толчок, которым и стали новые меры господдержки со стороны властей региона.

— Когда стало понятно, что это выгодно, дело пошло. И постепенно процесс начал выравниваться, и мы видим, что он приносит хорошие плоды на долгосрочную перспективу. Когда система господдержки начала меняться, год от года урожайность и валовой сбор растут. Конечно, есть года более или менее удачные, но динамика роста стабильна, — подчеркивает эксперт.

Переменный фактор

Один из главных факторов успеха или неудачи, на который земледельцы не способны повлиять — погода. Прогнозы на урожай 2023 года для ростовских хлеборобов были весьма тревожными.

Зимой с погодой повезло, обошлось без заморозков, а весной пошли сильные дожди. И если это стабилизировало ситуацию для урожая озимых, то сев яровых оказался очень нервным, потому что подходящих по погоде дней было крайне мало, чтобы уложиться в сроки посевной кампании.

— Было сложно и напряженно, всё время аграрии были на нерве, — говорит Александр Гавриленко, — но, к счастью, в итоге всё сложилось хорошо.

Проблемы на пути развития

Однако сейчас на пути развития отечественной аграрной отрасли, в том числе и на Дону, встают глобальные проблемы. И в первую очередь, по оценкам экспертов, это снижение рентабельности, повышение себестоимости зерна, в том числе из-за резко выросших цен на дизельное топливо и удобрения, и непосильные экспортные пошлины.

— Получается, что очень резко выросла себестоимость, а цены на зерно не очень выросли. Хотя мировые цены приемлемы для нас, но всю прибыль съедает введенная правительством экспортная пошлина, — объясняет руководитель Национального аграрного агентства. — Аграрное сообщество просит как-то пересмотреть их формулу, ненормально, когда треть дохода уходит в бюджет.

При этом Александр Гавриленко уверен в конкурентоспособности российского агропрома на мировом рынке.

— Мы подтянулись в плане технологий, наше зерно очень качественное и при этом относительно недорогое. Просто аграриям сейчас надо помочь, — резюмирует он.

Не хлебом единым

Ростовская область, безусловно, житница России, но регион развивается не только за счет АПК. Как отмечал в кулуарах ПМЭФ-2023 губернатор Василий Голубев, «смело можно говорить, что отмечается позитивная динамика практически по всем отраслям и направлениям — промышленности, АПК, строительному комплексу, торговле, общественному питанию и другим».

И главный для местной власти показатель развития региона — это рост инвестиций: не только государственных, но и частных. Сейчас, по словам губернатора Голубева, инвестиционный портфель Ростовской области — около 700 проектов.