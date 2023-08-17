Соединенные Штаты Америки устали от вливания колоссальных объемов средств в киевский режим, их поддержка скоро прекратится. Об этом заявил в четверг, 17 августа, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. «Краник» скоро иссякнет», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, военный и идеологический потенциал России и Украины очень сильно различаются.

«ВСУ — армия наемников, где нет оружия, денег, средств разведки. Они полностью зависят от Запада. Совсем наоборот — Вооруженные силы России», — отметил Азаров.

Он добавил, что «ни один нормальный человек» никогда не поверит в то, что Вашингтон еще десять лет намерен оказывать помощь Киеву.

«Да это чушь!» — сказал украинский экс-премьер.

9 августа в США было опубликовано исследование, согласно результатам которого более половины граждан Соединенных Штатов выступают против дополнительной помощи Украине со стороны правительства. Также 51% американцев высказался за то, что Вашингтон сделал уже достаточно для Киева.

Комментируя результаты исследования, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Кирби отметил, что продолжение помощи украинской стороне важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров, союзников США, а особенно — для сторонников НАТО.

Днем ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство Соединенных Штатов во главе с Байденом должно прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она подчеркнула, что власти страны в первую очередь должны направить средства на помощь американцам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.