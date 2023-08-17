Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Российские минометчики группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова 17 августа показала работу военнослужащих.

Один из минометчиков поделился, что от командира поступила задача подготовить две осколочно-фугасные мины. На кадрах запечатлен сильный хлопок миномета.



«Вот так работает минометный расчет. После выстрела военнослужащие возвращаются сразу обратно в укрытие, чтобы перезаряжать, продолжать огонь на поражение», — сказала корреспондент.



Артиллерийское орудие после успешно выполненного боевого задания сразу же маскируют.



Боец с позывным Снежок отметил, что на их участке фронта ситуация находится под контролем. Артобстрелы ВСУ не доставляют им проблем.

«В основном у них (ВСУ) пехота и легкая бронированная техника», — поделился командир миномета с позывным Князь.

В этот день сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет у Каховской ГЭС. Главной задачей для российских военных сейчас является блокировка попыток противника прорваться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, отметил военнослужащий с позывным Малой.



Минобороны России в этот же день показало кадры боевой работы расчета 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек». На них показано, как российские военнослужащие уничтожают укрепления, технику и живую силу ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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