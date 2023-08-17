Расчеты миномета «Василек» нанесли огневое поражение ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны России 17 августа показало кадры боевой работы расчета 82-миллиметровых автоматического миномета «Василек».

Личный состав Уссурийского отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожает укрепления, технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Отмечается, что минометы «Василек» наносят огневое поражение противнику темповым огнем по четыре мины. Один такой миномет способен уничтожить цель на участке местности до 600 м, поэтому он является приоритетной целью для ВСУ.

Минометчики используют тактику «кочующее орудие», при которой огневая позиция после стрельбы постоянно меняется. Таким образом удается избежать потерь при ответном огне со стороны украинских войск.

«Ежедневно противник предпринимает попытки по нанесению нашим подразделениям, находящимся в активной обороне, поражений, но ничего из этого не выходит. Благодаря нашим активным действиям противник ежедневно несет огромные потери как в живой силе, так и в технике», — сказал командир 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» с позывным Ардон.

Накануне корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на позициях российских десантников и показал бои против ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

30 мая наводчик миномета «Василек» рассказал о методе кочующего орудия. Отмечается, что скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата. Перемещать орудие быстро и по любому покрытию помогает тягач.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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