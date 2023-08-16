Корреспондент «Известий» показал работу десантников в районе Клещеевки

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военкор «Известий» Денис Кулага 16 августа побывал на позициях российских десантников и рассказал о выполнении ими боевых задач.

«Орудия наших ВДВ сейчас бьют по окраинам Клещеевки. Наши силы организовали небольшую игру: сначала тишина, подпускают врага ближе, ну а дальше бесконечные выстрелы, причем огонь беглый», — рассказывает корреспондент.

Он отметил, что после удачной огневой работы необходимо также благополучно добраться до укрытия.

Также военкор рассказал, что сейчас в Артемовске боевое дежурство несет разведка уссурийских десантников. Пешие патрули обходят свою зону ответственности, проверяя каждый квадрат на предмет появления либо украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), либо беспилотников.

Накануне артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинских боевиков. Десантники вели контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям ВСУ, которые пытались закрепиться в лесопосадках.

До этого, 10 августа, Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВДВ расчетами 122-миллиметровых гаубиц Д-30 отразили наступление ВСУ в районе Клещеевки. В результате были разгромлены бронетехника и личный состав противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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