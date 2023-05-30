Наводчик миномета «Василек» рассказал о методе кочующего орудия

Разведка группировки войск «Запад» получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений в зоне проведения спецоперации. Минобороны 30 мая показало, как военнослужащие расчета 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» (2Б9) выдвинулись на огневые позиции работать по целям.

Один из наиболее эффективных способов работы — кочующий миномет, который заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата. Перемещать орудие быстро и по любому покрытию помогает тягач.

«Решили поставить миномет на тягач МТ-ЛБ (многоцелевой бронетранспортер. — Ред.), потому что это повышает мобильность, сокращает время реакции на вызов по работе по целям. В принципе, общая концепция кочующих минометов распространена, и мы не стали далеко уходить от этой темы и придумали, чтобы наш миномет 2Б9 «Василек» поставить на МТ-ЛБ. Работаем по целям. Сокращает время прибытия. Получаем команду, получаем цель, выдвигаемся на огневую позицию. Благодаря тому, что миномет стоит на тягаче, мы можем сами выбрать место, где нам удобно встать и развернуться, расставить все свои приборы, быстро навестись, отработать цели и убыть в свое место расположения», — рассказал старший наводчик с позывным Тоха.

Гусеничное шасси тягача позволяет расчету занимать позицию как на плотном покрытии, так и выезжать на бездорожье. Расчету достаточно считаных минут, чтобы занять огневую позицию и начать стрельбу, после чего он оперативно сворачивается и перемещается на новые позиции.

Миномет работает в предельной близости к противнику — меньше 1 км. К стрельбе готовятся быстро — используют буссоль, наводятся. На всё уходит не более трех минут. «Василек» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории. Даже при ведении автоматического огня миномет имеет высокую точность стрельбы, добавили в Минобороны.

Там уточнили, что 2Б9 может использоваться и как обычный миномет — в этом случае его заряжание производится с дула. Но главным отличием орудия является его способность стрелять как обычная пушка с минимальным и даже отрицательным углом возвышения.

29 мая российские военные нанесли удары по украинским противникам, которые пытались провести три атаки на краснолиманском направлении. Также сообщалось о том, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки «Восток» поразили опорные пункты украинских боевиков в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.