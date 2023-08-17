Военные РФ уничтожили обстреливающие позиции у Каховской ГЭС танк и миномет ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Днепр», выполняющие боевые задачи в районе Каховской ГЭС, разрушенной в результате теракта киевского режима, уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые обстреливали позиции Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 17 августа рассказал «РИА Новости» пулеметчик с позывным Марио.

По словам военнослужащего, ситуация рядом с Каховской ГЭС по-прежнему остается напряженной, артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливает позиции Российской армии, однако ВС РФ обнаруживают и последовательно уничтожают боевые единицы противника.

«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал», — рассказал Марио.

Помимо этого, также по недавно обнаруженному передвижному миномету ВСУ незамедлительно отработали российские минометчики, ликвидировав вражеский расчет и автобус, на котором украинские боевики перевозили орудие с точки на точку.

По словам другого военнослужащего подразделения с позывным Малой, главной задачей для российских военных на данный момент является блокировка попыток противника прорваться на левый берег Днепра и создать там плацдарм.

«Сколько раз они пытались, у них ни разу не получилось. Единственное, что они могут — это отправлять коптеры, минометы. Мы знаем, что на противоположном берегу находится одесская 126-я бригада теробороны, они постоянно ведут обстрелы, мы к этому привыкли, потерь никаких нет, ребята молодцы, бдительно несут свою службу», — сказал он.

На Каховской ГЭС 6 июня был совершен теракт, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

11 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховская ГЭС не функционирует и не сможет быть восстановлена в ближайшее время после произошедшего на ней теракта.

13 июля корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте теракта и показал последствия разрушений. Главный зал был пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.