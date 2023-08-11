Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

Каховская ГЭС не сможет быть восстановлена в ближайшее время после произошедшего на ней теракта. Об этом 11 августа сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24».

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — отметил он.

Он также добавил, что на восстановление Чонгарского моста, по которому ВСУ 6 августа нанесли удар, понадобится около двух месяцев.

На Каховской ГЭС 6 июня был совершен теракт, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

13 июля корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте теракта и показал последствия разрушений. Главный зал был пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.