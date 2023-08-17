Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о зарплате в рублях

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 17 августа рассказала, что получает зарплату в рублях в России.

Отвечая на вопрос ТАСС о курсе иностранных валют, она отметила, что следит за ним, но, работая в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), получает зарплату в рублях.

«Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — сказала она.

Бывшая глава австрийского МИДа в июне возглавила созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Его презентация состоялась в июне во время ПМЭФ-2023, дополняет «Газета.Ru».

Позднее, 8 августа, стало известно, что Кнайсль поселилась в рязанской деревне. По ее словам, ей пришлось оставить прежнюю жизнь и начать всё сначала. На следующий день в беседе с журналистами она рассказала, что ей нравится жизнь в русской деревне. По словам дипломата, местные жители приняли ее хорошо.

В конце июля Кнайсль рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, поскольку она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать ее гражданство только потому, что она преподает в российском университете.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год.