Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 12%

Сбербанк с четверга, 17 августа, повышает ставки по рублевым вкладам. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, максимальная доходность по ним составит 12% годовых.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России «Сбер» увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых», — сообщили в банке.

Как отмечено в Telegram-канале Сбербанка, он делает это одним из первых.

Ранее 17 августа сообщалось, что крупные российские банки подняли ставки по вкладам в диапазоне 1–3 п.п., выяснили «Известия». За 15 и 16 августа не менее девяти игроков из числа топ-30 повысили привлекательность своих сберегательных программ до 11–13% годовых.

Решение было принято после внепланового увеличения Банком России ключевой ставки с 8,5 до 12%.