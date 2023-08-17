Процентное повышение: девять крупных банков подняли ставки по вкладам до 11-13%

Как минимум девять крупных банков подняли ставки по вкладам в диапазоне 1–3 п.п. , выяснили «Известия». Среди них — ВТБ, МКБ, РСХБ, Газпромбанк. Теперь максимальные проценты по депозитам в среднем достигают 11–13% годовых . Такое решение кредитные организации приняли после внепланового увеличения ключевой 15 августа до 12%. По ожиданиям экспертов, об аналогичных изменениях на следующей неделе объявят и другие участники рынка. Высокая доходность сохранится как минимум до середины осени, а потом может начаться ее снижение .

Самые привлекательные

Резкое повышение ЦБ ключевой ставки 15 августа до 12% привело к коррекции условий по банковским продуктам . В первую очередь — сберегательным. За 15 и 16 августа не менее девяти игроков из числа топ-30 повысили привлекательность своих сберегательных программ до 11–13% годовых , выяснили «Известия».

В МКБ предлагают доходность по депозитам и в 14% годовых. Но такую ставку, как следует из Telegram-канала банка, клиентам обещают при открытии вклада на три или шесть месяцев, но дадут ее лишь тем, кто впервые приобретает этот продукт через финансовую платформу «Финуслуги». В остальных случаях при соблюдении ряда факторов там предлагают депозиты под 11,5%, а накопительные счета — под 12,5%.

В ВТБ доходность по вкладам выросла до 11%, а по накопительным счетам — до 12%. Новые условия по первому продукту распространяются на все категории клиентов, а по второму — только на тех пользователей, которые впервые открывают такой счет. Изменения вступят в силу с 17 и 21 августа соответственно, уточняют в банке.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12%, вкладов на три месяца — до 11,2%, сообщили в Telegram-канале кредитной организации.

До 11–12% увеличена доходность по депозитам Росбанка . Как следует из сообщения организации в Telegram-канале, такие ставки предлагаются клиентам в зависимости от срока размещения денег и суммы, которая варьируется от 15 тыс. до 300 млн рублей.

О росте процентов по рублевым депозитам до 12% годовых рассказали также в РСХБ и Почта Банке . В предложении последнего уточняется, что речь идет о вкладах на 3–6 месяцев.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Ставки по сберегательным продуктам увеличены на 1–2,2 п.п., поделились и в банке « ДОМ.РФ ». Там уточнили, что доходность по вкладам при размещении средств на один год составит 11%, а на три — 12,5%. Для зарплатных клиентов аналогичные предложения доступны на уровне 11,2 и 12,7% соответственно. По накопительному счету условия скорректированы до 10%, или на 2,2 п.п.

— Ставки будут повышены по депозитным продуктам на 1–3 п.п. Изменения коснутся краткосрочных непополняемых вкладов до трех месяцев, а также накопительного счета. Новые условия вступят в действие на этой неделе, — сказали в Абсолют Банке .

Кроме того, до 10,5–11% годовых увеличили доходность по вкладам в « Санкт-Петербурге ».

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В «Открытии» и крымском РНКБ, которые входят в группу ВТБ, сообщили о планах повысить доходность по депозитным продуктам с 21 августа — там прорабатывают итоговые условия.

Банк «Зенит» повысит ставки по вкладам, но пересмотр не будет симметричным увеличению ключевой, указали там. Депозитные программы скорректируют и в Альфа-банке, там пока не уточняют параметры изменений. В МТС Банке сообщили, что в ближайшее время собираются предложить более привлекательные условия размещения средств для действующих и новых клиентов. О подобных планах рассказали также в ПСБ и «Русском стандарте».

По данным маркетплейса «Сравни», 15 августа трафик в раздел «Вклады» вырос вдвое по сравнению с днем ранее . В последний раз аналогичный скачок фиксировался в конце февраля 2022-го.

Команда «Подъем»!

Дальнейшего роста на рынке ставок по вкладам можно ждать уже на следующей неделе , полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, в случае разворота тренда по иностранной валюте вниз будет привлекательно размещать средства в инструменты с фиксированной доходностью. После решения ЦБ по ключевой доллар уже опустился ниже 95 рублей, евро — приблизился к 103 рублям. Предложения на уровне 11–12% годовых по сберегательным инструментам точно останутся до середины осени , уверен Домащенко.

Тогда как эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов указал, что кредитные организации поднимают ставки не такими быстрыми темпами, как это сделал регулятор (сразу на 3,5 п.п.). Финансовые учреждения ожидают сигналов о долгосрочной стабильности жесткой денежно-кредитной политики.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Поэтому, пока предложения банков еще не успели адаптироваться и существует вероятность дальнейшего их улучшения, не стоит открывать депозит , где условия могут остаться неизменными на протяжении длительного времени, рекомендует он. А вот после установления пика ставок и получения соответствующих сигналов от ЦБ можно будет рассмотреть и более долгосрочные вложения , отметил Эван Голованов.

— Сегодня среди россиян всё еще распространена практика хранения денег «под матрасом», когда на первом месте стоит желание сохранить, а не приумножить. При ощутимом росте ставок депозитов и накопительных счетов есть шанс, что приверженцы накоплений в наличных обратят внимание на эти сберегательные инструменты, — уверена руководитель социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Алсу Гараева.

Дальнейший рост ставок ЦБ и коммерческих банков будет зависеть от множества факторов, в том числе от темпов роста инфляции и попыток на нее повлиять , отметила Алсу Гараева. При этом Эван Голованов добавил, что жесткая монетарная политика может оказать негативное воздействие на экономику. В опрошенных «Известиями» кредитных организациях сказали, что наряду с пересмотром ставок по сберегательным продуктам будут прорабатывать их изменение и по кредитным.