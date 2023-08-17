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Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%

Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Крупные российские банки подняли ставки по вкладам в диапазоне 1–3 п.п., выяснили «Известия». За 15 и 16 августа не менее девяти игроков из числа топ-30 повысили привлекательность своих сберегательных программ до 11–13% годовых.

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В МКБ предлагают доходность по депозитам до 14% годовых. Но такую ставку, как следует из Telegram-канала банка, клиентам обещают при открытии вклада на три или шесть месяцев, и дадут ее лишь тем, кто впервые приобретает этот продукт через финансовую платформу «Финуслуги». В остальных случаях, при соблюдении ряда факторов, там предлагают депозиты под 11,5%, а накопительные счета — под 12,5%.

Доходность по вкладам в ВТБ выросла до 11%, а по накопительным счетам — до 12%. Новые условия по первому продукту распространяются на все категории клиентов, а по второму — только на тех пользователей, которые впервые открывают такой счет. Изменения вступят в силу с 17 и 21 августа соответственно, уточняют в банке. Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12%, вкладов на три месяца — до 11,2%, сообщили в Telegram-канале кредитной организации.

Также об улучшении условий по сберегательным продуктам сообщили в Росбанке, РСХБ, банке «Дом.рф», Почта Банке, Абсолют Банке и «Санкт-Петербурге». О планах пересмотреть ставки по депозитам в сторону увеличения сообщили в Альфа-Банке, «Открытии», крымском РНКБ, «Зените», МТС Банке и других.

По данным маркетплейса «Сравни», 15 августа трафик в раздел «Вклады» вырос вдвое по сравнению с днем ранее. В последний раз аналогичный скачок фиксировался в конце февраля 2022-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Процентное повышение: девять крупных банков подняли ставки по вкладам до 11-13%

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