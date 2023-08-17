Офицер ВС США Дэвис призвал Киев заморозить конфликт
Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не смогут победить российскую армию на поле боя, поэтому, чтобы не потерять остатки территорий, Киеву нужно заморозить конфликт. Такое мнение высказал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive 16 августа.
«Чтобы сохранить территорию, которую Киев в настоящее время удерживает, и предотвратить дальнейшую потерю земель, он должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров», — отмечает Дэвис.
По его словам, у Украины нет реального пути к победе над Россией и чем дольше Киев и Вашингтон «будут игнорировать эту болезненную реальность, тем больший ущерб будет бессмысленно нанесен народу Украины, и тем больше территорий они могут уступить в результате переговоров».
Он напоминает, что ВСУ в ходе своего так называемого контрнаступления несут огромные потери и им не поможет никакая техника, которую Запад поставляет Киеву, как и обучение украинских военных западными инструкторами.
Дэвис отмечает, что, согласно просочившейся информации американской разведки, по состоянию на апрель украинские военные потеряли убитыми и ранеными около 130 тыс. человек. Это число, вероятно, резко возросло после начала их наступления в июне, добавляет он.
«Вопрос уже не в оборудовании. Дело даже не в тренировках, будь они хорошими или плохими. Именно человеческое измерение, а не средства ведения боя, определяет исход вооруженных конфликтов. На этом фронте ВСУ, возможно, уже понесли невосполнимые потери», — заключает автор статьи.
Ранее, 16 августа, бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике.
Тогда же бывший начальник Генерального штаба чешской армии генерал запаса Иржи Шедивы заявил, что завышенные ожидания и атаки сразу на трех направлениях привели к провалу наступления ВСУ. Чешский генерал добавил, что россиян оно не сломило, а страны Запада — да. Спустя два месяца с начала наступления ситуация не оптимистична. Пробить российскую оборону в виде глубоких ударов практически невозможно, указал он.
Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в ходе специальной операции на Украине показывают, что военный ресурс Киева почти исчерпан. По его словам, ВСУ не удается добиться результатов, несмотря на всестороннюю помощь Запада.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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