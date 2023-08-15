Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины

Предварительные итоги боевых действий в ходе специальной операции на Украине показывают, что военный ресурс Киева почти исчерпан. Об этом во вторник, 15 августа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается добиться результатов, несмотря на всестороннюю помощь Запада.

«Пример тому — разрекламированное стратегическое контрнаступление. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал он.

По его словам, Вашингтон под видом поддержки Киева «зачищает военные арсеналы партнеров в мире», а, по сути, расчищает рынок для продукции собственного оборонно-промышленного комплекса. За новое вооружение партнерам придется согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности.

«Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона», — подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума заявил, что западные страны вкачивают миллиарды долларов в неонацистский режим, тем самым увеличивая продолжительность конфликта на Украине.

По словам главы государства, в разных регионах мира раздуваются застарелые конфликты и провоцируются новые, цель тех, кто это делает — принуждать к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы и использовать ресурсы.

Ранее, 11 августа, посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов указал, что Запад будет разжигать новые конфликты и после Украины. По его словам, неоколонизаторы привыкли жить по принципу «разделяй и властвуй».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.