Завышенные ожидания и атаки сразу на трех направлениях привели к провалу наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал бывший начальник Генерального штаба чешской армии генерал запаса Иржи Шедивы в интервью порталу Сzdefence.

Он отметил, что реальная ситуация с широко анонсированным украинским контрнаступлением «далека от того, что было объявлено миру».

«Из-за неподготовленности украинских войск начало наступления отложили. А контрнаступление даже сейчас, в середине августа, не набрало полной силы», — добавил он.

Чешский генерал добавил, что наступление «одновременно велось на трех направлениях», россиян оно не сломило, а страны Запада — да. Спустя два месяца с начала наступления ситуация не оптимистична.

«Пробить российскую оборону в виде глубоких ударов практически невозможно. Причина в том, что пока контрнаступление затянулось, россияне успели выстроить многополосную оборону и заложить огромное количество мин на очень обширных по площади минных полях», — заключил Шедива.

Накануне бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале отметил, что ВСУ начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Киев не обладает достаточным количеством оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска со стороны российских военных, сказал эксперт.

Ранее в августе глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные на купянском направлении захватывают позиции ВСУ. Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считаные километры» до Купянска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.