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В США заявили об остановке контрнаступления ВСУ через месяц из-за потерь

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ остановят свое наступление через месяц из-за потерь
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Фото: REUTERS/Alex Babenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике. Об этом 15 августа заявил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — сказал он.

По словам эксперта, украинская сторона вскоре начнет новую волну принудительной мобилизации в стране, поскольку потери в живой силе становятся огромны. Новобранцам нужно пройти обучение перед отправкой на фронт, однако у Киева больше нет необходимого вооружения, чтобы начать новое сражение, заключил Джонсон.

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Ранее в этот же день бывший начальник Генерального штаба чешской армии генерал запаса Иржи Шедивы заявил, что завышенные ожидания и атаки сразу на трех направлениях привели к провалу наступления ВСУ. Чешский генерал добавил, что наступление, которое «одновременно велось на трех направлениях», россиян оно не сломило, а страны Запада — да. Спустя два месяца с начала наступления ситуация не оптимистична. Пробить российскую оборону в виде глубоких ударов практически невозможно.

Накануне, 14 августа, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале отметил, что ВСУ начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Киев не обладает достаточным количеством оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска со стороны российских военных, сказал эксперт.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные на купянском направлении захватывают позиции ВСУ. Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считаные километры» до Купянска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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