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Ученые выявили новые опасности электронных сигарет

Thorax: электронные сигареты повышают риск бронхита и одышки у молодежи
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Фото: Global Look Press/Rawcolor.Nl
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Американские ученые выявили у молодых людей, курящих вейп, повышенный риск развития бронхита и одышки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Thorax.

В рамках исследования были изучены данные более 2 тыс. студентов со средним возрастом 17 лет за период с 2014 по 2018 год. Участников опросили в четыре волны об употреблении табачных изделий и респираторных симптомах. Наиболее часто регистрируемым симптомом на каждой волне были проявления бронхита. У участников исследования отмечались ежедневный кашель в течение трех месяцев подряд, а также скопление жидкости, не сопровождающееся простудой.

Вероятность появления хрипов была на 81% выше среди тех, кто курил электронные сигареты в течение последних 30 дней, чем среди тех, кто никогда не курил. Риск возникновения симптомов бронхита был в два раза выше, а одышки — на 78% выше.

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Ранее, 17 апреля, врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров рассказал, что в электронной сигарете примерно на 60% меньше токсических веществ, чем в обычной, но она всё равно не может считаться здоровой заменой сигарет.

Госдума 13 апреля приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и вейпов несовершеннолетним. Так, для физических лиц штраф составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

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