Дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ» впервые показан на форуме «Армия-2023»

Ударный беспилотный летательный комплекс — бомбардировщик «Гранат-ПГ» — впервые представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом ТАСС сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ) «Астрон».

«Мы впервые показываем ударный комплекс-бомбардировщик «Гранат-ПГ». Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений. Комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части. «Гранат-ПГ» успешно применяется в зоне спецоперации», — заявили в бюро.

Специалисты подчеркнули, что комплекс относится к числу FPV-дронов (First Person View; «вид от первого лица»). Установленный на изделии тепловизор с высоким разрешением дает возможность распознавать фигуры людей на расстоянии до 200 м, также дрон сможет распознать автомобиль на дистанции до 500 м.

Радиус действия аппарата может достигать до 5 км, а скорость полета — до 140 км/ч. Вес полезной нагрузки дрона — до 1,6 кг. Данный аппарат устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, поскольку управление им происходит с помощью защищенных каналов связи, добавили в ОКБ.

Накануне научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» имени Шокина» холдинга «Росэлектроника» представило на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс (ММК) «Рать».

Также на «Армии-2023» были представлены российские танки, оснащенные комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон». Отмечалось, что работа над ним велась в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Управление «Тритоном» может осуществляться дистанционно с выносного пульта.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.