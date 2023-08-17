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Ракетчики ВС РФ поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске

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Фото: РИА Новости
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Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии в Краматорске. Об этом 17 августа сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске. Артиллерией уничтожены полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердичев, Авдеевка и Первомайское», — сказал он.

Помимо этого, согласно информации Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы было ликвидировано американское артиллерийское орудие М777 в районе Звановки, гаубица Д-20 около Спорного и Д-30 в Северске.

Истребители-бомбардировщики Су-34, управляемые экипажем Южной группировки войск, при помощи управляемых боеприпасов поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, подчеркнул начальник пресс-центра группировки.

По его словам, российские военные уничтожили пункт временной дислокации 4-й бригады национальной гвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.

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15 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России в ночь на 15 августа нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Он отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены. Генерал-лейтенант добавил, что российские военные поразили пункт управления ВСУ системами РЭБ и ПВО в районе Краматорска.

Тогда же начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» ударили по трем пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, по складу боеприпасов, а также двум районам сосредоточения вооружения и военной техники противника в ДНР.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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