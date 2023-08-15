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ВС РФ нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 августа нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

«В результате удара военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что в районе населенного пункта Омельник Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель Минобороны также рассказал, что российские военные поразили пункт управления ВСУ системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в районе Краматорска.

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Днем ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Кроме того, в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Тогда же начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» ударили по трем пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, по складу боеприпасов, а также двум районам сосредоточения вооружения и военной техники противника в ДНР.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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