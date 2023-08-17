Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях возросло до 110

Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 110 человек, сообщает 16 августа телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.

Отмечается, что тушение пожара продолжается, официальная причина пока не установлена.

Ранее, 15 августа, стало известно, что на Гавайях в результате пожаров погиб 101 человек. Было пройдено около 32% от общей зоны поиска пострадавших. Тогда губернатор штата Джош Грин сообщил, что число жертв еще может значительно возрасти.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.

Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек.

16 августа сообщалось, что президент США Джо Байден посетит Мауи чтобы встретиться с выжившими, спасателями, а также с федеральными, государственными и местными властями после смертоносных лесных пожаров на острове. Отмечалось, что американский лидер взял на себя обязательство предоставить жителям Гавайев всё, что им необходимо для восстановления после катастрофы.