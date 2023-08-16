Байден решил посетить страдающие от пожаров Гавайи

Президент США Джо Байден посетит Гавайи, где в результате лесных пожаров погибло больше 100 человек. Об этом 16 августа сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

«Президент и первая леди отправятся на Мауи в понедельник, 21 августа, чтобы встретиться с спасателями, выжившими, а также с федеральными, государственными и местными властями после смертоносных лесных пожаров на острове», — приводит ее слова Белый дом.

По ее словам, Байден взял на себя обязательство предоставить жителям Гавайев всё, что им необходимо для восстановления после катастрофы.

Жан-Пьер отметила, что президент контактировал с сенаторами от Гавайев и их губернатором Джошем Грином в связи с произошедшей трагедией.

15 августа сообщалось, что число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 101 человека. При этом отмечалось, что на тот момент было пройдено лишь около 32% от общей зоны поиска пострадавших. В связи с этим число погибших еще может значительно возрасти, сообщил Грин.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна.

Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек.