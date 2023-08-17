Выплаты ветеранам спецоперации могут автоматизировать

Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления. Соответствующий документ был опубликован 16 августа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.

Как указали в Минтруде, это позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в спецоперации и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания ветераном боевых действий. В настоящий момент для назначения выплаты необходимо подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ. Также заявление можно отправить «Почтой России».

В ведомстве уточнили, что ежемесячная денежная выплата будет поступать на те банковские счета военнослужащих, сведения о которых есть у Соцфонда.

Ранее, 11 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.

5 июля правительство РФ утвердило постановление о перерасчете пенсий для военных контрактников. Так, некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.

Мишустин 8 февраля анонсировал подготовку новых решений по социальной поддержке участников СВО, назвав повышение их социальной защищенности значимым направлением работы правительства.

Он рассказал, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания. Благодаря этому они смогут одновременно получать две пенсии, одна из которых по инвалидности, а также различные компенсации. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин одобрил инициативу Госдумы о предоставлении ежемесячного денежного пособия вдовам ветеранов боевых действий.