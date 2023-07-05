Правительство РФ утвердило постановление о перерасчете пенсий для контрактников

Некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в среду, 5 июля, на сайте кабмина.

«Речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей», — уточнили в правительстве.

После окончания военной службы представители данных ведомств могут либо продолжить получать пенсию в прежнем размере, либо подать рапорт в свое ведомство на перерасчет пенсионных выплат с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы, сообщили в кабмине.

Перерасчет будет возможен как в случае заключения контракта на прохождение службы, так и при поступлении на службу по мобилизации, уточняется на сайте.

«Постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств, принятых в феврале 2023 года», — сообщили в правительстве.

8 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку новых решений по социальной поддержке участников СВО, назвав повышение их социальной защищенности значимым направлением работы правительства.

Он рассказал, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания. Благодаря этому они смогут одновременно получать две пенсии, одна из которых по инвалидности, а также различные компенсации. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин одобрил инициативу Госдумы о предоставлении ежемесячного денежного пособия вдовам ветеранов боевых действий.

2 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержка военнослужащих, которые участвуют в СВО, является святой обязанностью властей. Он обратил внимание на то, что это относится в том числе и к тем мобилизованным, которые только начинают принимать участие в спецоперации.