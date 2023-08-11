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Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных

Правительство упростило выплату страховки в случае гибели участников СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-служба правительства РФ.

Для получения страховки не требуется ожидать официального медицинского свидетельства о смерти, достаточно лишь предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части, говорится в сообщении.

Уточняется также об установлении 30-дневного срока для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. Ранее сроки выплаты не ограничивались, а принятие решения о выплате страховки или об отказе в ней занимало значительное время, рассказали в пресс-службе.

Нововведение также распространяется на родных бойцов, которые погибли во время военных сборов, а также членов семей сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в правительстве.

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5 июля правительство РФ утвердило постановление о перерасчете пенсий для военных контрактников. Так, некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.

8 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку новых решений по социальной поддержке участников СВО, назвав повышение их социальной защищенности значимым направлением работы правительства.

Он рассказал, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания. Благодаря этому они смогут одновременно получать две пенсии, одна из которых по инвалидности, а также различные компенсации. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин одобрил инициативу Госдумы о предоставлении ежемесячного денежного пособия вдовам ветеранов боевых действий.

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