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Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах

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Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
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Россия требует от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Об этом 17 августа заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Россия всегда выступала против «охоты» Вашингтона за россиянами в «третьих» странах. Требует прекращения подобной практики. Однако администрация (США. — Ред.) продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся», — приводит слова посла Telegram-канал российского диппредставительства.

Также Антонов призвал американских политиков и СМИ не играть судьбами заключенных и дать спокойно работать над обменом компетентным органам двух стран.

«Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран. Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых «развязок» профессионалам», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, содержащихся в тюрьмах США, и считает это безусловным приоритетом. На этом фоне спекуляции в американской прессе о том, что РФ якобы не заинтересована в возвращении своих соотечественников, заключенных в США, являются неприемлемыми.

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Ранее, 4 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что посещение российскими дипломатами находящегося в американской тюрьме российского гражданина Владимира Дунаева в Кремле не хотели бы выносить в публичную плоскость. Таким образом, он не стал пояснять журналистам, имеет ли данный визит отношение к программе обмена заключенными.

В тот же день заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова рассказала, что российские дипломаты посетили Дунаева в тюрьме США. Она отметила, что посольство РФ направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать россиянину квалифицированную медпомощь.

Дунаев находится в тюрьме уже два года. Россиянин был задержан в Южной Корее, экстрадирован в США и до сих пор ждет решения суда. Ему грозит от 22 до 25 лет лишения свободы. В случае сделки со следствием он может получить от 11 до 14 лет заключения. При этом Дунаев не считает себя виновным и не намерен подписывать соглашение с прокуратурой.

Дунаев подозревается в совершении киберпреступлений на территории США.

До этого, 31 мая, адвокат Игорь Литвак сообщил, что состояние здоровья гражданина России Романа Селезнева, отбывающего срок в американской тюрьме также за якобы кибермошенничество, стремительно ухудшается, при этом должной медицинской помощи он не получает.

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