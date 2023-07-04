Посольство РФ направило ноту в Госдеп США по вопросу медпомощи Дунаеву

Посольство РФ направило ноту в Госдеп с требованием оказать квалифицированную медпомощь находящемуся в американской тюрьме россиянину Владимиру Дунаеву. Об этом 4 июля сообщила заведующая консульским отделом Посольства России в США Надежда Шумова.

Отмечается, что Дунаев находится в тюрьме уже два года. Россиянин был задержан в Южной Корее, экстрадирован в США и до сих пор ждет решения суда.

«Понятно эмоциональное состояние В.И. Дунаева. Ему тяжело. Есть проблемы со здоровьем. Особенно плохо со зрением, которое заметно ухудшилось за время нахождения в американских застенках. Читает с трудом. Испытывает частые сильные головные боли. При этом необходимой медицинской помощи не получает», — приводит слова Шумовой Telegram-канал диппредставительства.

Как уточнили в посольстве, Дунаеву грозит от 22 до 25 лет лишения свободы. В случае сделки со следствием он может получить от 11 до 14 лет заключения. При этом россиянин не считает себя виновным и подписывать соглашение с прокуратурой не намерен.

«Мы, конечно, поддержали В.И. Дунаева. Заверили его, что будем предпринимать усилия для защиты его прав. Сегодня направили демарш в Госдеп с требованием оказания ему квалифицированной медицинской помощи», — заявила Шумова.

Она подчеркнула, что защита прав российских граждан, оказавшихся в американских тюрьмах, является приоритетом. Посольство будет добиваться их освобождения, добавила консул.

Ранее, 31 мая, адвокат Игорь Литвак сообщил, что состояние здоровья гражданина России Романа Селезнева, отбывающего срок в американской тюрьме за якобы кибермошенничество, стремительно ухудшается, при этом должной медицинской помощи он не получает.

26 мая Вера Винник заявила в беседе с «Известиями», что состояние здоровья ее сына Александра Винника, содержащегося под стражей в США, резко ухудшается — он почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 26 апреля заявил, что российская сторона потребует улучшения условий содержания под стражей в США россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.

До этого, 12 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство рекомендует согражданам проявлять осторожность при поездках в недружественные страны. По ее словам, Вашингтон «развернул настоящую охоту за россиянами», проживающими или временно находящимися в США и третьих странах, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии.

Последний обмен заключенными между РФ и США состоялся 8 декабря. Тогда россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.