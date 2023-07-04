Песков прокомментировал посещение дипломатами РФ экстрадированного в США россиянина

Посещение российскими дипломатами находящегося в американской тюрьме российского гражданина Владимира Дунаева в Кремле не хотели бы выносить в публичную плоскость. Об этом 4 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы говорили, не хотим никак выносить, должно продолжаться в полной тишине. Право на консульские контакты с обеих сторон должно обеспечиваться», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Таким образом, Песков не стал пояснять журналистам, имеет ли данный визит отношение к программе обмена заключенными.

Ранее 4 июля заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова рассказала, что российские дипломаты посетили Дунаева в тюрьме США. Она отметила, что посольство РФ направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать россиянину квалифицированную медпомощь.

Дунаев находится в тюрьме уже два года. Россиянин был задержан в Южной Корее, экстрадирован в США и до сих пор ждет решения суда. Ему грозит от 22 до 25 лет лишения свободы. В случае сделки со следствием он может получить от 11 до 14 лет заключения. При этом Дунаев не считает себя виновным и не намерен подписывать соглашение с прокуратурой.

Дунаев подозревается в совершении киберпреступлений на территории США.

Ранее, 31 мая, адвокат Игорь Литвак сообщил, что состояние здоровья гражданина России Романа Селезнева, отбывающего срок в американской тюрьме также за якобы кибермошенничество, стремительно ухудшается, при этом должной медицинской помощи он не получает.