Беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников. Об этом сообщил 16 августа на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Кроме того, вблизи зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, тремя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C, а также одним MQ-9.

Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) в провинциях Алеппо и Латакия.

Днем ранее Кулить сообщил, что два истребителя F-35 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России. Он отметил, что сближение произошло накануне в районе Эт-Танф на высоте около 9,1 км.

13 августа сообщалось, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C возглавляемой США коалиции.

До этого, 5 августа, Воздушно-космические силы России совместно с Сирийскими арабскими военно-воздушными силами уничтожили в районе города Идлиб штабы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».