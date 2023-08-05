ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе Идлиба штабы группировки террористов

Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с Сирийскими арабскими военно-воздушными силами уничтожили в районе города Идлиб штабы террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом 5 августа сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения», — сказал он.

Кроме того, контр-адмирал сообщил о гибели одного и ранениях четверых сирийских военнослужащих в результате попадания выпущенной с позиций незаконных вооруженных формирований противотанковой управляемой ракеты в автомобиль боевиков САР в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.

Накануне ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков из «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Кулить уточнил, что в программу тренировки входит артиллерийская, огневая, инженерная, диверсионная, а также снайперская подготовка. Боевики готовят операторов беспилотников, причем особое внимание уделяется ведению боевых действий в ночное время.

Днем ранее, 3 августа, сообщалось, что Вооруженные силы САР ликвидировали два БПЛА террористических группировок, а также сбили еще три беспилотника в провинции Алеппо. Отмечалось, что в ответ на беспилотники сирийские военные нанесли удары по штабам командования террористических группировок, в результате чего среди боевиков противника были раненые и ликвидированные.

До этого, 31 июля, замруководителя российского ЦПВС сообщал, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России). Также он отмечал, что «коалиция» США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.