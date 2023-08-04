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ВС Сирии уничтожили два беспилотника террористов в провинции Алеппо

МО САР: военные Сирии уничтожили два беспилотника террористов в провинции Алеппо
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Фото: Global Look Press/Vangelis Evangeliou
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Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористических группировок, а также сбили еще три беспилотника в провинции Алеппо. Об этом 3 августа сообщили в сирийском министерстве обороны.

«Наши вооруженные силы уничтожили два и сбили еще три беспилотника террористических группировок, пытавшихся атаковать некоторые наши подразделения на севере и западе провинции Алеппо», — говорится в сообщении оборонного ведомства на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Минобороны Сирии отметило, что в ответ на беспилотники сирийские военные нанесли удары по штабам командования террористических группировок, в результате чего среди боевиков противника были раненые и ликвидированные.

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Накануне, 2 августа, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что Россия обеспокоена информацией о подготовке террористами смертников для осуществления терактов против российских объектов и патрулей на территории Сирии. Он отметил, что российская сторона примет жесткие меры в отношении боевиков.

31 июля замруководителя российского ЦПВС сообщал, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России). Также он отмечал, что «коалиция» США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

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