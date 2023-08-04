ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков в Сирии

Как минимум 200 боевиков из «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) проходят подготовку в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил 4 августа на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В Идлибской зоне деэскалации, согласно полученной от разведывательных органов информации, руководство террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) с 28 июля на базе своих тренировочных лагерей проводит подготовку не менее 200 боевиков из состава международной террористической организации «Исламская партия Туркестана», — сказал он.

Кулить уточнил, что в программу тренировки входит артиллерийская, огневая, инженерная, диверсионная, а также снайперская подготовка. Боевики готовят операторов беспилотников, причем особое внимание уделяется ведению боевых действий в ночное время.

Отмечается, что российское и сирийское командование оставляют за собой право на предотвращение и нейтрализацию угроз со стороны террористических формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) международной коалиции США, сказал Кулить, 28 раз сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Кроме того, зафиксировано в течение этого же времени 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) ликвидировали два БПЛА террористических группировок, а также сбили еще три беспилотника в провинции Алеппо. Отмечалось, что в ответ на беспилотники сирийские военные нанесли удары по штабам командования террористических группировок, в результате чего среди боевиков противника были раненые и ликвидированные.

До этого, 31 июля, замруководителя российского ЦПВС сообщал, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России). Также он отмечал, что «коалиция» США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.