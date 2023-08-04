Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские войска за вечер выпустили более 35 снарядов 155 мм по ДНР
Политика
Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
СМИ сообщили об отказе украинских дипломатов возвращаться на родину
Армия
Артиллеристы уничтожили закрытую позицию ВСУ на авдеевском направлении
Мир
В США заявили о неизменности положения Украины в случае передачи ей F-16
Общество
ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире
Экономика
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля
Происшествия
В заброшенном доме Херсонской области найден схрон с боеприпасами
Мир
Бывший офицер разведки США заявил о способности России освободить Харьков
Экономика
В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России
Общество
Супруга участника спецоперации из Тульской области спасла девятерых детей
Мир
ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков в Сирии
Происшествия
Порядка 15 домов были затоплены из-за ливней в Дагестане

ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков в Сирии

ЦПВС: подготовка не менее 200 боевиков идет в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 200 боевиков из «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) проходят подготовку в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил 4 августа на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В Идлибской зоне деэскалации, согласно полученной от разведывательных органов информации, руководство террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) с 28 июля на базе своих тренировочных лагерей проводит подготовку не менее 200 боевиков из состава международной террористической организации «Исламская партия Туркестана», — сказал он.

Кулить уточнил, что в программу тренировки входит артиллерийская, огневая, инженерная, диверсионная, а также снайперская подготовка. Боевики готовят операторов беспилотников, причем особое внимание уделяется ведению боевых действий в ночное время.

Отмечается, что российское и сирийское командование оставляют за собой право на предотвращение и нейтрализацию угроз со стороны террористических формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) международной коалиции США, сказал Кулить, 28 раз сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Кроме того, зафиксировано в течение этого же времени 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Показали куЛАГ: чего ждать от возвращения Сирии в арабскую семью
И с чем на саммите лиги выступил Зеленский

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) ликвидировали два БПЛА террористических группировок, а также сбили еще три беспилотника в провинции Алеппо. Отмечалось, что в ответ на беспилотники сирийские военные нанесли удары по штабам командования террористических группировок, в результате чего среди боевиков противника были раненые и ликвидированные.

До этого, 31 июля, замруководителя российского ЦПВС сообщал, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России). Также он отмечал, что «коалиция» США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023