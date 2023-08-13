Беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации

Международная коалиция во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и нарушением сирийского воздушного пространства. Об этом 13 августа на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — доложил он.

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