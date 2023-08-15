В Сирии истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС РФ

Два истребителя F-35 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России. Об этом 15 августа заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9100 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сказал он на брифинге.

Также за сутки коалиция девять раз нарушила протокол деконфликтации, связанный с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 20 нарушений тремя парами F-35, тремя парами F-16, двумя парами истребителей «Рафаль», одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми дронами MQ-1C.

Ранее, 13 августа, Кулить сообщил, что беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации. Также в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C.

11 августа ЦПВС указал, что в небе над Сирией два российских истребителя Су-34 и два Су-35 зафиксировали воздействие на них системами наведения международной коалиции во главе с США. Это привело к срабатыванию комплексов обороны самолетов.

За день до этого сообщалось, что летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии. За сутки со стороны коалиции также было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.