В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США

В небе над Сирией два российских истребителя Су-34 и два Су-35 зафиксировали воздействие на них системами наведения международной коалиции во главе с США, что привело к срабатыванию комплексов обороны самолетов. Об этом сообщается в четверг, 11 августа, по итогам брифинга российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти же пары самолетов подверглись также радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

В воздушном пространстве Сирии в этом же районе за сутки было зафиксировано 16 нарушений одной парой истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, двумя истребителями Typhoon и двумя истребителями Rafale, а также парой многоцелевых беспилотников MQ-1C коалиции, сообщили на брифинге.

«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — заявили в ЦПВС.

Днем ранее сообщалось, что летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Кроме того, за сутки со стороны коалиции также было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА, отметили в ЦПВС.

9 августа сообщалось о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии со стороны коалиции. Нарушения были зафиксированы также в районе Эт-Танф.