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Самолеты коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушные границы Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org
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Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил в четверг, 10 августа, российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии на брифинге.

«Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 18 нарушений, осуществленных тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, одной парой истребителей Typhoon, а также двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) MQ-1C коалиции.

Кроме того, за сутки со стороны коалиции также было зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА, отметили в ЦПВС.

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Днем ранее сообщалось о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии со стороны коалиции. Нарушения были зафиксированы также в районе Эт-Танф.

До этого, 7 августа, БПЛА коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России около города Ракка и над Средиземным морем. За сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

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