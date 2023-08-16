В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ

Стратегическое командование Вооруженных сил (ВС) США (STRATCOM) изучает возможность увеличить ядерный арсенал после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом 16 августа заявил командующий StratCom Энтони Коттон.

«Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся», — подчеркнул Коттон на ежегодном симпозиуме по вопросам стратегического сдерживания.

При этом, 3 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон давно нарушает «дух и букву» ДСНВ, отказываясь от заложенных в его преамбуле установок и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений. Он указал на то, что Соединенные Штаты нелегитимно перестали засчитывать около 100 стратегических наступательных вооружений, в частности, пусковые установки БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелые бомбардировщики.

Ранее, 21 июля, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс указала на то, что США по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ и его выполнении. Она подчеркнула, что Вашингтон хотел бы вести и «некий диалог» с Китаем по теме контроля над вооружениями.

В этот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что к этому моменту нет никаких оснований для денонсации ДСНВ как со стороны США, так и России. По его словам, потенциал СНВ-3 в вопросе обеспечения стабильности до сих пор не исчерпан, но для его реализации нужно, чтобы США коренным образом изменили свою политику в отношении Москвы.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.