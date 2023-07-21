Ульянов исключил денонсацию СНВ-3 Россией или США

В настоящее время нет ни малейших оснований для денонсации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) как со стороны США, так и РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Наша жизнь полна неожиданностей и сюрпризов, особенно в последние годы. Никогда не нужно зарекаться, но я бы сказал так: ни малейших оснований для денонсации ДСНВ либо Вашингтоном, либо Москвой на сегодняшний день нет», — подчеркнул он.

Как отметил российский дипломат, потенциал СНВ-3 в вопросе обеспечения стабильности до сих пор не исчерпан. Однако для его реализации нужно, чтобы США коренным образом изменили свою политику в отношении Москвы.

«Действие ДСНВ мы приостановили с учетом изменившихся коренным образом обстоятельств. В условиях, когда Соединенные Штаты официально провозглашают задачу нанести стратегическое поражение России, приглашать американских инспекторов наблюдать за нашими ядерными арсеналами было бы довольно странно», — добавил Ульянов.

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