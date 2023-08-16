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Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал о помощи раненным при взрыве на АЗС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вернувшийся в Махачкалу боец спецоперации России на Украине с позывным Горец рассказал «Известиям», как помогал раненным при взрыве на АЗС в Махачкале.

Боец был дома, когда произошел взрыв, однако узнав о случившемся, он сразу отправился к месту трагедии, чтобы помочь.

«Приехал домой. Отдыхаю дома — услышал взрыв. Выбежал, обежал свои кварталы близлежащие, но ничего не было. Местные подсказали, что взорвалась заправка, но это была такая первоначальная информация, неточная. То есть я выбежал на трассу, остановил ближайшую попутку, выдвинулся в сторону поста и оттуда уже пешком — вот в чем был одет, в гражданской одежде прибежал», — вспоминает военный.

На месте взрыва Горец помогал людям не только физически, но и психологически и морально.

«Кого надо было загрузит» в «скорую» — загрузил в «скорую», кого успокоить. И родственники набежали. Пытался как-то морально-психологическую поддержку оказать. Понимаю, это такая беда», — отмечает Горец.

Затем мужчина отправился на помощь в центральную больницу, где покупал пострадавшим лекарства и воду. По его словам, некоторые из местных жителей и родственников пострадавших, которые уже были в больнице, падали в обмороки. Горец приводил их в чувство и успокаивал.

Он отмечает, что российских военных учат оказанию помощи вне зависимости от ситуации.

«Я — военнослужащий России, нас обучают этому. Всегда, в любой ситуации, мы должны оказывать помощь, вне зависимости, где находишься, в каком ты положении. У каждого есть право выбора — можно было отдыхать дома. Но каждый обязан, и я вырос в такой республике, вне зависимости от того, кто ты, где ты», — объясняет военный.

Он рассказал, что многие другие люди также помогали врачам в больнице. Они, например, перевозят раненых в другие отделения.

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Пожар на заправке в столице Дагестана произошел вечером 14 августа. В результате погибли 35 человек, 65 человек остаются в больницах. Правоохранители задержали арендатора взорвавшихся складов с селитрой в Махачкале Эльдара Насрулаева.

Позже, 15 августа, техник АЗС в Махачкале Абдубасыр рассказал «Известиям», что причиной взрыва стала селитра, которая в больших объемах хранилась в автосервисе через дорогу. После взрыва селитры взрывной волной снесло стену АЗС, дальше подвинулась рядом расположенная бочка, в итоге оборвался трубопровод, который вел к колонкам, где заправлялись автомобили. Началась утечка газа, и возник пожар.

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