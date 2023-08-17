«Напишу, чтобы Захаряна нормально приняли в «Сосьедаде»

Московское «Динамо» тяжело стартовало в нынешнем сезоне в чемпионате и Кубке России при новом главном тренере Марцеле Личке, но постепенно набирает ход. Одним из основных его игроков остается нападающий Федор Смолов, вернувшийся полтора года назад в клуб, в котором начинал карьеру в РПЛ в конце 2000-х годов.

Долгое время он почти не давал интервью, даже когда успешно выступал за «Краснодар», московский «Локомотив» и сборную России. Но недавно после многолетнего перерыва стал открываться перед публикой. В интервью «Известиям» Федор объяснил причины былой закрытости, оценил перспективы своего партнера по «Динамо» Арсена Захаряна в случае перехода в испанский «Реал Сосьедад» и прокомментировал свой скандальный пост в соцсетях в мае 2021 года после непопадания в список сборной на участие в чемпионате Европы.

«В игре нет товарищей, поэтому все штучки хороши»

— Вы награждали победителей турнира по уличному футболу «Скорость решает» в парке Горького. У вас в детстве подобные соревнования были?

— Помню, в моем детстве в Саратове был один крупный турнир, но мы не смогли на него заявиться, потому что наш состав был из СДЮСШОР «Сокол». И это вроде уже был полупрофессиональный статус, поэтому нашей команде не разрешили участвовать. А мы очень хотели. В любом случае считаю, что такие турниры, как был сейчас в парке Горького, — это очень круто. Для молодёжи это большое подспорье. Ну и вообще я всегда за любое привлечение внимания к футболу. Поэтому и РПЛ, и СБП, и «Плюс Дача», на футбольной коробке которой ребята соревновались, и Demix — все эти организации были партнерами данного турнира.

— У вас есть памятные истории из детского футбола?

— Каждую субботу играли в центральном парке в Саратове. Там была такая площадка прорезиненная — не знаю, как правильно назвать (улыбается). Там по субботам собиралось большое количество людей. И взрослые люди, и студенты. Ну и мы приходили своей командой. И играли там на вылет. Вот там было очень сложно, поскольку мы были 12–13-летними ребятами, пусть и из детской футбольной школы. Всё равно тяжело противостоять старшим. Хоть мы технически и были вроде бы лучше обучены, всё равно испытывали крутые ощущения, когда на морально-волевых хотя бы одну игру выигрывали у взрослых мужиков!

— На сколько лет они были старше вас?

— Там разные возрасты были. Кто-то на десять. А кто-то и на пять. В нашем возрасте такая разница была достаточно большая, чтобы играть против них. Вот такие воспоминания. Этих турниров в субботу мы ждали. Это было не что-то официальное — просто договаривались между собой приходить поиграть.

— Ваш партнер по «Динамо» Арсен Захарян одной ногой в «Реал Сосьедаде».

— Я очень рад за него. Надеюсь, что трансфер состоится. И искренне желаю Арсену удачи, успехов. Я с ним разговаривал на эту тему — буду его поддерживать. Есть у меня в «Сосьедаде» один парень знакомый — собираюсь ему написать, чтобы Захаряна как-то приняли нормально в коллектив, помогли, поддержали. Думаю, что для него это супервариант. И я уверен, что Арсен сможет там себя проявить.

— Знакомый из «Сосьедада» играл с вами в «Сельте»?

— Да-да, Браис Мендес.

— Вы ведь за полгода в аренде в «Сельте» играли выездной матч против «Реал Сосьедада». Успели увидеть, что за город Сан-Себастьян, что за стадион ждет Захаряна?

— Да, видел. Стадион классный. В Испании нет плохих стадионов. Город вообще супер. Я думаю, вы в курсе.

— Нет, не был там никогда.

— Ну очень современный город. Там фестиваль проходит и вообще культурная жизнь очень развита. Много классных ресторанов. При этом нет большого давления. В Испании очень любят футбол. Все факторы в пользу того, чтобы у него всё получилось.

— Вы говорите, что в Испании не бывает плохих стадионов. Не были в Эйбаре на их семитысячнике, который с середины прошлого века почти не менялся кроме реконструкций отдельных трибун?

— В Эйбаре, кстати, не был (улыбается).

— Тогда понятно.

— Я был в Химках, в Оренбурге. Так что мне не страшно (смеется).

— Насчет Химок имеете в виду старый стадион «Родина»?

— На «Арене Химки» я был. И на «Родине» тоже.

— «Арена Химки» тоже не нравится?

— Мне не нравится. Как-то там всё... Тоска.

— Почти домашний стадион ваш — сколько лет там «Динамо» было хозяином, пока ему строили новую арену в Петровском парке.

— Да, к сожалению, был таким одно время.

— Чем не нравится?

— Да не знаю. Туда добираться сложно. Болельщикам сложно ехать. Там всё время сложный выезд, развязки плохие. Транспортная доступность вообще ужасная.

— Да ладно. Сели в электричку от Ховрино или Ленинградского вокзала, и от станции минут 10 пешком до стадиона.

— Да даже с точки зрения автобуса сложно. Когда добираешься оттуда с базы или уезжаешь со стадиона. Не знаю. Мне вот не очень нравится. И поле там не очень стандартных размеров. Точнее, стандартных, но очень маленьких.

— Артем Дзюба недавно жаловался на поле в Воронеже.

— Помню, мы там играли год назад с «Факелом». Ну да, там как-то странно, что на одном поле три разновидности газона. Кажется, так. В штрафных одна поверхность, в остальной части поля другая и посередине линии, как будто это искусственное поле. Специфическое покрытие.

— «Факел» это специально делает, чтобы усложнить жизнь соперникам?

— Да я не знаю. Но даже если и специально, то почему нет? Команда, которая хочет добывать очки и остаться в премьер-лиге. Как говорится, в игре нет товарищей, поэтому все штучки хороши. Если помните, то «Атлетико» (Мадрид) не подстригал траву и не поливал поле перед матчами с «Барселоной». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может? Всё нормально.

«Мамаев в футбол не собирается возвращаться. Не пока, а вообще»

— Поддерживаете связь с Александром Кокориным?

— Мы на связи, но так... Больше с какими-то оказиями поздравляем друг друга.

— После чемпионства на Кипре и звания лучшего игрока сезона он готовится к сезону в «Фиорентине». Есть шансы всё-таки заиграть в чемпионате Италии?

— Насколько я знаю, у него в «Фиорентине» не такие простые отношения были. Но желаю ему там остаться. У него есть футбольные качества, чтобы там конкурировать за место в основе. Очень рад за Кокорина и желаю ему успеха. Чтобы не было у него повреждений, травм, чтобы он смог доказать свою состоятельность.

— Ваш друг Павел Мамаев не собирается возвращаться в футбол?

— Не собирается. Ему есть чем заняться. У него семья, он воспитывает сына. У него всё в порядке. Пока в футбол не собирается возвращаться. Не пока, а вообще.

— Вы тоже недавно стали семейным человеком. Как женитьба повлияла на вас?

— Слушай, да в лучшую сторону. Всё супер на самом деле. Спасибо, что спросил. Как-то спокойней стало всё (улыбается). Меньше каких-то негативных эмоций в жизни. Всё как-то уравновешенно и на своих местах.

— На игру в футбол это влияет?

— Мне кажется, что нет. И в моем возрасте (33 года. — «Известия») было бы странно, если бы это как-то влияло. В молодости, скорее всего, да, когда ребята в 19–20 лет женятся, — это может повлиять. А когда ты постарше, статистически должно меньше воздействовать.

— Давая интервью фигуристке Евгении Медведевой весной на YouTube-канале «Динамо», вы объясняли свою закрытость в том числе тем, что СМИ скатились в желтуху, кликбейт. Но когда вы общались с Анастасией Ивлеевой для ее канала, там были вопросы про борьбу с похмельем, походы в стрип-клуб. Это не кликбейт?

— Противоречий здесь нет. Объясню, почему: с Настей у меня товарищеские отношения. И я пошел к ней потому, что она меня попросила.

— Кликбейт раздаете только по дружбе?

— Типа того (смеется). Но это другое. Сейчас же я даю интервью. На самом деле я смотрел на эту проблему и с точки зрения себя. Вот видишь — мы общаемся.

— А когда решили закрыться? Это же случилось еще до чемпионата мира – 2018, то есть не связано с критикой за неудачную игру на нем и тот незабитый пенальти в четвертьфинале с Хорватией.

— Не связано. Это больше про то, что разговариваешь про одно и то же. И как-то для себя решил, что надо раз в полгода-год давать одно большое интервью, не чаще.

— Не жалеете, что в свое время опубликовали в соцсетях пост с фразой «Они не ставят меня...» и её нецензурным продолжением, сделанный после того, как Станислав Черчесов не внёс вас в список футболистов сборной России на участие в финальной части чемпионата Европы?

— Он не был связан с тем, что меня не взяли.

— А с чем?

— Во-первых, пост был уже после того, как вывесили список. Это просто преподнесли как реакцию на список.

— Это и казалось такой реакцией потому, что пост был после публикации списка.

— На самом деле нет. Это казалось реакцией, но на самом деле не было реакцией на невключение в список. Просто там был период травмы. И непростой период в «Локомотиве» с точки зрения результативности. Поэтому не было связано со сборной. Я расстроился, что не попал на Евро? Расстроился. Хотел поехать на Евро? Хотел. Но это не связанные вещи.

— То есть это был не ответ Черчесову?

— Нет, не ответ.