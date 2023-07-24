«Личка просит не бояться ошибаться, брать инициативу на себя»

В межсезонье футболисты московского «Динамо» обрели нового главного тренера. Им стал чешский специалист Марцел Личка, успешно поработавший с «Оренбургом». Его взяли, чтобы улучшить результаты по сравнению с провальным прошлым сезоном, когда бело-голубые финишировали девятыми в чемпионате. Однако, старт нового розыгрыша команде не удался — в первом туре «Динамо» проиграло дома «Краснодару» со счетом 1:3. Единственный гол у москвичей забил Федор Смолов.

При этом многих удивил выбор капитана команды. Им стал не Даниил Фомин, выполнявший эту функцию в прошлом сезоне, и не Антон Шунин, носивший капитанскую повязку несколько лет до Фомина. Эту роль доверили парагвайскому защитнику Фабиану Бальбуэна, который год назад уехал из «Динамо», воспользовавшись разрешением ФИФА иностранцам после начала СВО в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

После матча с «Краснодаром» Федор Смолов объяснил, почему «Динамо» неудачно стартовало, рассказал, как меняется игра при Личке, и логике выбора капитана команды.

— Что не так пошло в матче с «Краснодаром»?

— Мне кажется, что начали матч с преимуществом. В принципе играли неплохо. Но пропустили гол — там момент везения был. И, скажем так, это нас немного психологически обезоружило. Соответственно, отдали инициативу сопернику на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать — пропустили со стандарта, при том, что готовились к этому и понимали, что Кордоба хорошо играет на стандартах головой. Но надо отдать должное «Краснодару» — это хорошая команда. Мы перестраиваемся, пытаемся играть в другой футбол. Мне кажется, что это у нас большую часть матча получалось.

— Паниковать рано?

— А вы считаете, что нужно паниковать после первого тура?

— Конечно, 0:3 к 60-й минуте, трагедия, только вы своим голом чуть скрасили ситуацию.

— Нет, не стоит паниковать. Я считаю, что все голы были такие, которых можно избежать. При этом тот футбол, в который хотим играть и мы, и Марцел, подразумевает риск вот таких индивидуальных ошибок.

— Ваша роль на поле при Личке чем-то отличается, если сравнивать с концом прошлого сезона?

— Нет, плюс-минус похоже. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий.

— Вам комфортно так играть? Многие считают, что Смолов должен играть на острие атаки и теряется, когда опускается ниже.

— Мне лично комфортно, но тренеру виднее. Если он решил меня там использовать, то, наверно, его это устраивает. Просто специфика позиции немного другая — мне нужно чуть-чуть привыкнуть. Потому что тренировки и моделирование — это одно, а официальные матчи — это совсем другое.

— Вы упомянули гол со стандартов. Насколько уделяли им внимание на сборах?

— Мы уделяем внимание стандартам и на сборах, и сейчас, в тренировочном процессе. Чудес не бывает, но опять же, футбол — это игра ошибок. Если бы был какой-то рецепт, и все делали всё на 100%, концентрация была бы на 100%, то, наверно, никто бы не забивал голы. Поэтому, здесь вопрос в том, кто лучше использует ошибки соперника.

— Три кардинальных отличия, которые привнес Личка?

— Я думаю, что просьба играть в футбол низом, в короткий и средний пас. Чтобы игроки не боялись делать ошибки, брали на себя инициативу. И что в команде не 11 человек выходит на поле... Да, это прописные истины, но тренером делался акцент на том, что все 25 человек в команде должны быть как единый организм. Тренировочный процесс стал гораздо сложнее с точки зрения физики. Сборы были очень тяжелые.

— Можете рассказать, как выбирали капитана?

— У нас было командное голосование. И Марцел уже принимал свое собственное решение. Принимая в расчет голосование, в том числе. Но я не принимал решение, так что не знаю, как в итоге было решено остановиться на Фабиане.

— За кого вы голосовали?

— За Фабио в том числе.

— Что значит, в том числе? Можно было голосовать за нескольких?

— Да, ты пишешь игроков, которые могут потенциально рассматриваться в качестве капитана — быть первым выбором, вторым, третьим и так далее.

— Что-то по аналогии с выборами президента США? Футболисты в вашей команде всенародно голосуют, а Личка выступает в роли коллегии выборщиков?

— Да. У нас был свой ЦИК (улыбается).

— На ваш взгляд, нормально то, что капитаном стал человек, который год назад уехал из команды, вместе с другими легионерами затруднив ей выступление в прошлом сезоне?

— Я не очень хотел бы это комментировать, потому что у каждого человека разные жизненные ситуации. Футболом все не ограничивается. И в принципе он встал перед этим выбором тоже не по футбольным моментам.

— Почему вы именно за него голосовали?

— Потому что он опытный футболист, игрок центра обороны. Выступал в хороших чемпионатах, коллектив относится к нему с уважением. Я думаю, что защитнику при позиционной обороне видны моменты, и он может подсказывать.

— Он однозначно уже выучил русский, чтобы толкать мотивационные речи на поле?

— Он говорит их на английском (улыбается). Это не большая проблема. 2023-й год сейчас — все нормально (улыбается).

— Какие задачи на сезон?

— Так их вроде уже озвучивали. У «Динамо» всегда одна задача — повторить успех позапрошлого сезона и попасть в тройку.