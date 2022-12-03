«Рассчитываем, что наш внутренний резерв будет расти»

2022 год оказался крайне противоречивым для футболистов московского «Динамо». Весной они выиграли бронзовые медали чемпионата России, всего во второй раз в нынешнем веке финишировав в призовой тройке РПЛ. Однако, концовка сезона была провалена – команда упустила второе место и проиграла финал Кубка России «Спартаку» (1:2). В межсезонье у нее сменился главный тренер – вместо немца Сандро Шварца пришел Славиша Йоканович. Бело-голубые существенно обновили состав, показывали нестабильные результаты в новом сезоне, но к зимней паузе набрали ход.

Сейчас после 17-го тура они идут на четвертом месте в чемпионате, а в Кубке России вышли в плей-офф с первого места в своей группе. Сам клуб параллельно отметился переводом своих акций из-под владения ВТБ под формальный контроль Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» и шумихой вокруг несостоявшегося перехода своего полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

В интервью «Известиям» член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к игрокам бело-голубых из Европы, оценил результаты команды и прокомментировал ситуацию с газоном на домашней арене.

— Как оцените прошедшую часть нынешнего сезона? Довольны ли результатом и игрой?

— Летний период у нас развивался в достаточно хаотичном режиме. Все из-за того, что нас покидали иностранцы. Конечно, мы понимаем, что новый тренер, новая команда, которым нужно время. Тренер за день до матча работает с одним составом, а потом из него выпадает футболист за футболистом. Понимали, что в таких условиях старт будет достаточно сложным с точки зрения управления командой. В этом плане мы благодарны Йокановичу, потому что он к этому относился философски. У нас ни разу не было от него претензий или негативных эмоций. Это воспринималось с пониманием, что дорогого стоит.

У нас все разбилось на три этапа. Первый мы отыграли без поражений, в том числе на домашнем стадионе при аншлаге обыграли московский «Спартак» (1:0). Потом попали в некую яму, но, что важно, нашли внутренние ресурсы, нашли характер и из этой ямы выбрались. Последний отрезок характеризуется хорошими результатами и улучшающейся игрой. Мы надеемся, на зимних сборах эту тенденцию закрепить и с весны вернуться еще более сильной командой.

— Зимой глобального усиления не будет? Только точечные трансферы?

— Мы в первую очередь рассчитываем на то, что наш внутренний резерв будет расти. Да, мы не нацелены на глобальные перестройки, потому что они уже произошли.

— Федор Смолов в интервью говорил, что этот состав «Динамо» слабее, чем состав прошлого года. Как вы к этому относитесь?

— Ну смотрите: мы видим футболистов, которые от нас ушли. Многие из них на ведущих ролях в сильных клубах, в сильных лигах. К сожалению, так случилось, что они ушли от нас... А что касается ребят, которые сейчас играют за наш клуб, то мы видим, что они стараются прогрессировать. И с учетом того, что они будут полностью отдавать себя на тренировках, серьезно относиться к себе, мы увидим новую команду, которая будет не хуже предыдущих версий «Динамо». Посмотрите, сколько молодых игроков у нас играет. И Саба Сазонов, и Николас Маричаль, и Александр Кутицкий. Все молодые ребята, которых болельщики особо еще толком не знают. Они интегрируются в состав.

— Есть подвижки по части переговоров с «Челси» по Захаряну?

— Последние контакты с «Челси» по Арсену были в августе или начале сентября. С тех пор разговоров по его трансферу с лондонским клубом у «Динамо» не было. Так что ничего нового вам пока сказать не могу на этот счет.

— Кроме Захаряна были ли еще какие-то предложения из европейских клубов по вашим игрокам?

— Этих предложений сейчас нет. Мы знаем, что за нашими игроками следят, в том числе и европейские клубы. Но пока конкретики не было.

— Осенью были проблемы с качеством газона на «ВТБ Арене». Многие связывали это с избытком мероприятий помимо матчей на арене. Например, домашних игр клуба «Родина» в первой лиге. У вас есть понимание, как будете решать эту проблему?

— Мы находимся в партнерстве с управляющей компанией, которая занимается эксплуатацией стадиона. Мы знаем, что в ближайшее время будет произведена реновация газона. С учетом этой реновации рассчитываем, что его качество будет лучшим в Москве.

— В марте было объявлено, что ВФСО «Динамо» будет владеть акциями клуба вместо ВТБ. Эта схема владения не будет меняться в ближайшее время?

— Все стороны довольны друг другом, поэтому мы находимся в комфортных и парнерских взаимоотношениях.

— Сейчас есть понимание, насколько изменится бюджет клуба к следующему сезону?

— У нас бюджет от сезона к сезону. Есть понимание, что неуклонно растет наша коммерческая часть – то есть те деньги, которые мы зарабатываем. Что касается цифр бюджета, этот разговор будет более актуален весной.

— Закончился групповой этап Кубка России, формат которого стал отголоском летнего предложения «Динамо» организовать новый турнир Кубок РПЛ? Довольны нынешним форматом соревнований и календарем? Будете пытаться на следующий сезон снова предлагать систему с третьим внутрироссийским турниром?

— Мне кажется, стоит отыграть один сезон в этом формате и после этого уже делать оценки. Давайте посмотрим, как это завершится.