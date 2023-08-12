«Таких команд, как «Торпедо» и «Химки», в премьер-лиге стало меньше»

По итогам трех туров чемпионата России по футболу единственной командой с нулем очков остается воронежский «Факел». Многих это удивило, так как этот клуб успешно завершил прошлый сезон РПЛ — четыре победы в шести последних турах, в том числе в гостях над «Динамо» и боровшимся за медали «Ростовом». Даже два поражения — в гостях от «Локомотива» и «Зенита» — выглядели достойно, так как тогда два топ-клуба лишь на последних минутах вырвали победы.

Но в новом сезоне подопечные Вадима Евсеева проиграли в гостях «Ростову» (1:2), дома «Локомотиву» (1:4) и на выезде новичку РПЛ калининградской «Балтике» (1:2). Выступление в групповом этапе Кубка России также начали с домашнего проигрыша «Сочи» (1:3). Тем не менее на этой неделе «Факел» сумел прервать неудачную серию, победив в гостях московский ЦСКА (2:0) во втором туре Кубка России. А 13 августа сыграет на выезде в чемпионате с «Зенитом».

В интервью «Известиям» нападающий воронежского клуба Ильнур Альшин назвал самых принципиальных соперников своей команды, объяснил причины неудачного старта сезона, высказался о грядущем противостоянии с «Зенитом», работе с Евсеевым и его истории с сидением на отдельном стуле на бровке во время матча с ЦСКА.

— За счет чего после неудачного начала сезона сумели обыграть в гостях действующего вице-чемпиона и обладателя Кубка России?

— За счет самоотдачи, единоборств, коллектива. Видно, какая была командная работа. Терпели, забили неплохие голы.

— Почему это не помогало в прошлых матчах?

— Нам, если честно, там моментами не везло. Если брать матч с «Ростовом» в первом туре чемпионата, то на 90-й плюс минуте мы не забили при выходе один в один, в итоге проиграли 1:2. В игре с «Локомотивом» у нас тоже были хорошие моменты. Мы не забили, а пропустили из-за своих же ошибок.

С «Балтикой» игра была почти без моментов, но, к сожалению, они забили нам два гола, а мы им один. Везде на равных играли, где-то у нас преимущество было. Даже какие-то статистические показатели были в нашу пользу, но чуть-чуть не везло.

— Вам, как бывшему спартаковцу, особенно приятно обыграть ЦСКА?

— Да господи, какой я спартаковец? Я в Воронеже уже больше играю, чем был в «Спартаке» (улыбается). Я воронежец — можно так сказать.

— Кто, кстати, для «Факела» самый принципиальный соперник, такой же, как ЦСКА для «Спартака»?

— Я думаю, что в премьер-лиге нет таких. Но есть старые принципиальные противостояния с Курском, Тулой, насколько я знаю.

— У «Факела» впереди выезд в Питер в чемпионате. Недавно «Зенит» покинул его лидер Малком. Даже с ним в составе эта команда не смогла в прошлом сезоне вас обыграть (1:1). Теперь будет еще легче?

— В премьер-лиге легко не бывает ни с кем. Там же на скамейке сидят люди, которые в сборную Россию вызываются. Поэтому «Зениту» и без Малкома есть кем играть.

— Тем не менее в прошлом сезоне вы навязали «Зениту» борьбу. Ничья в первом круге дома, потом в последнем туре в гостях только на последних минутах позволили питерцам вырвать победу. Что нужно сделать, чтобы суметь отбиться от них?

— Отбиваться не надо — надо играть в свой футбол. Пытаться действовать уверенно, спокойно. Да, в премьер-лиге у нас есть поражения, нет побед. Но, думаю, наберем ещё очки. Надо просто так же спокойно играть, как в матче с ЦСКА.

— Сильно напрягает то, что «Факел» после трех туров чемпионата остался последним клубом РПЛ, у кого ни одного очка?

— Естественно, это неприятно. Но мы ведь не какая-то топ-команда. С другой стороны, понимаем, на что способны. Мы со всеми будем играть и рассчитывать на положительный результат. Так же как и в прошлом сезоне, биться друг за друга единым коллективом.

— Многие впечатлились успешным финишем «Факела» в прошлом сезоне. Казалось, столь успешная серия продолжится и в начале нынешнего чемпионата.

— Я думаю, прошлый сезон уже пора забыть. А сейчас новый сезон — у нас новые футболисты, новая команда. Точнее, костяк остался, но всё равно есть новые футболисты. Пока у нас все друг к другу притрутся, нужно время. И нас команды стали лучше знать. Знают, за счет чего мы играем. Так что никто не говорил, что этот сезон будет легче. Думаю, нам будет непросто.

— Какой выдалась первая предсезонка под руководством Вадима Евсеева?

— Тяжелая работа, тренировки, много беговой работы. Но ничего особенного. Всё в принципе, как и везде.

— Когда весной Евсеев возглавил «Факел», народу понравились видео из раздевалки команды после побед, когда он запрыгивал на стол. После матча с ЦСКА такое тоже было?

— Нет, был прыжок на стул. Потому что есть проблема с мышцами, не стал рисковать.

— А как вам сидение главного тренера на отдельном стуле на бровке во время матча с ЦСКА? Будет команда сажать его так дальше, раз прошедшую игру выиграли?

— Мы-то причём? Это как тренер решит.

— Но вообще работают такие моменты с приметами у вас в команде?

— У кого как. У меня не работают. Я во Всевышнего верю, а в такие вещи — нет.

— За счет чего команды Евсеева настолько самоотверженно бьются на поле от первой до последней минуты?

— Не сказать, что это что-то сверхъестественное. Просто сами понимаем, за счет чего можем играть: за счет работы, самоотдачи, коллектива, друг за друга. И плюс тренерские ходы.

— Вы уже поиграли с новичком РПЛ «Балтикой», которая зашла из первой лиги. По ее уровню можно сказать, что борьба за выживание будет сложнее, чем в прошлом сезоне, когда «Торпедо» и «Химки» по сути сами похоронили себя бесконечными сменами тренеров и руководителей и облегчили конкурентам сохранение себя в элите?

— Я думаю, что точно будет непростой сезон. Сейчас таких команд, о которых вы сказали, меньше в РПЛ.