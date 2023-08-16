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В Киеве заявили о работе над получением приглашения на саммит G20

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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
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Украина работает над тем, чтобы добиться приглашения на саммит «группы двадцати» (G20) в Индии. Об этом 16 августа заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

«Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных, работаем и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита», — сказал он телеканалу «Рада».

Точицкий отметил, что в Киеве рассматривают прекращение зерновой сделки в качестве серьезного вызова для экономик стран мира.

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Ранее в этот день министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели, так как данная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности.

О том, что Украину не пригласили на саммит, стало известно еще в январе этого года. Однако Владимиру Зеленскому разрешили выступление по видеосвязи.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Предыдущее собрание лидеров «двадцатки» прошло 15 и 16 ноября 2022 года на Бали.

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