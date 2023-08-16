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МИД Индии объяснил отказ Зеленскому в приглашении на саммит G20

МИД Индии: Зеленского не пригласили на саммит G20, потому что это не Совбез ООН
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели, так как данная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН. Об этом 16 августа заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время выступления перед группой международных СМИ, передает итальянская газета ANSA.

«Мы приняли решение не приглашать Киев на G20, потому что это платформа, ориентированная на глобальный рост, только это должно оставаться в центре внимания на саммите. G20 — это не Совет Безопасности ООН, он не занимается вопросами безопасности», — заявил министр.

Кроме того, дипломат позитивно оценил экономические и политические отношения Индии и Украины и рассказал, что премьер-министр Индии недавно встречался с Зеленским.

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О том, что Украину не пригласили на саммит, стало известно еще в январе этого года. Однако Владимиру Зеленскому разрешили выступление по видеосвязи.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Предыдущее собрание лидеров «двадцатки» прошло 15 и 16 ноября 2022 года на Бали.

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